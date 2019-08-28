Раскрыты объемы «секретных» расходов России

В 2017 году Россия потратила на покупку вооружения и интеллектуальной собственности 4,85 триллионов рублей. Это следует из данных Росстата о национальных счетах России в 2014—2018 годах.
Доля «секретных» трат от общего размера ВВП составляет 5,3% ВВП за 2017 год, передает телеканал 360. По словам Росстата, приобретение «продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал» сократилось. Из этого следует, что в 2018 году показатель может снизиться еще.
Ведомство с 2017 года публикует данные об объемах, структуре и динамике ВВП. Информация включает в себя и «секретные» расходы, потраченные на закупку продуктов интеллектуальной собственности и оружие. Суммы не раскрываются, но их можно определить по остаточному принципу. Так как расходы по двум направлениям не сведены Росстатом в одну категорию, неизвестно, сколько потрачено отдельно на вооружение, а сколько на разработки, сообщает