Губернатор Решетников изменил планы ради совещания с вице-премьером Силуановым

Решетников примет участие в совещании под руководством Силуанова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

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Губернатор Пермского края Максим Решетников внес изменения в рабочий график ради совещания с зампредом российского правительства Антоном Силуановым. Заседание рабочей группы при Госсовете состоится в Калининграде. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе администрации губернатора региона.

«На заседании обсудят ход реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — сообщили в пресс-службе. В обсуждении примут участие глава минэкономразвития Максим Орешкин, представители федеральных министерств и руководители регионов. Отдельного выступления губернатора Решетникова не планируется.

В июле Силуанов посетил Пермь, где также обсудил ход реализации нацпроектов по повышению производительности труда, поддержки предпринимателей и экспорту. Тогда он дал высокую оценку Пермскому краю, который проводит работу в этом направлении и попросил Решетникова поделиться опытом с коллегами из других регионов.