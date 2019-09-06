05 сентября 2019
04 сентября 2019

Депутат гордумы Екатеринбурга госпитализирован в тяжелом состоянии

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Городской думы Екатеринбурга, 25 марта 2014 г., мелехин сергей
Сергей Мелехин госпитализирован с инсультомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге с инсультом госпитализирован депутат городской думы, секретарь Верх-Исетского местного отделения партии «Единая Россия», 53-летний Сергей Мелехин, сообщил источник «URA.RU». Депутат-единоросс находится в ГКБ № 14 Екатеринбурга.

«Мелехина уже перевели из реанимации на второй этаж в отделение неврологии. Его состояние улучшилось, ему уже можно диетические продукты, йогурт, фрукты», — сообщили «URA.RU» в ГКБ № 14.

Сергей Мелехин — представитель группы основателей рынка «Таганский ряд» (был основан воинами-афганцами в начале 90-х). В начале политической карьеры был помощником депутата Заксобрания Свердловской области Анатолия Никифорова, которого считают лидером структуры.

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