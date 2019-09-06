Депутат гордумы Екатеринбурга госпитализирован в тяжелом состоянии

Сергей Мелехин госпитализирован с инсультом
В Екатеринбурге с инсультом госпитализирован депутат городской думы, секретарь Верх-Исетского местного отделения партии «Единая Россия», 53-летний Сергей Мелехин, сообщил источник «URA.RU». Депутат-единоросс находится в ГКБ № 14 Екатеринбурга.
«Мелехина уже перевели из реанимации на второй этаж в отделение неврологии. Его состояние улучшилось, ему уже можно диетические продукты, йогурт, фрукты», — сообщили «URA.RU» в ГКБ № 14.
Сергей Мелехин — представитель группы основателей рынка «Таганский ряд» (был основан воинами-афганцами в начале 90-х). В начале политической карьеры был помощником депутата Заксобрания Свердловской области Анатолия Никифорова, которого считают лидером структуры.