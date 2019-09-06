В Челябинске назвали первую явку на выборах

В досрочном голосовании поучаствовало почти две тысячи челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В первый день досрочного голосования в Челябинске 5 сентября в выборах поучаствовали 1977 человек. Это 0,23% от всех избирателей региона, сообщили «URA.RU» в пресс-службе облизбиркома.

«По состоянию на 20:00 5 сентября в Челябинске досрочно проголосовали 1977 человек, что составляет 0,23% избирателей. Избирком Челябинской области отслеживает и контролирует ситуацию с досрочным голосованием на муниципальных выборах», — сказали в комиссии.

В единый день голосования 8 сентября пройдут выборы губернатора. В семи районах Челябинска изберут 170 депутатов, они определят по семь человек, которые сформируют гордуму.