Там, где люди выступали против муниципальной реформы, «Единая Россия» потеряла голоса Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Низкий результат «Единой России» и победа нескольких кандидатов от оппозиции на выборах в Верещагинском и Добрянском городских округах говорят о том, что жители не поддержали муниципальную реформу по объединению территорий. Об этом «URA.RU» рассказал источник, близкий к краевой администрации.

«Краевая власть ждет окончательных итогов по всем 12 объединенным территориям. Но уже сейчас понятно, что муниципальная реформа отняла у „Единой России“ голоса. Это серьезный показатель», — пояснил «URA.RU» инсайдер. Собеседник уточнил, что хуже всего для краевой администрации дела обстоят в Верещагинском округе, где из-за протестов в селе Зюкайка в местную думу проходят сразу три кандидата, которых считают сторонниками блогера Алексея Навального.

По данным системы ГАС «Выборы», в Добрянке «Единой России» удалось занять 15 из 25 кресел, а в Верещагино — 12 из 20. Самый лучший результат в объединенных территориях «Единая Россия» показала в Октябрьском и Чердынском городских округах, заняв по 13 из 15 кресел.

При этом директор Центра избирательных технологий Людмила Ознобишина не считает, что по количеству занятых мандатов кандидатами от «Единой России» можно судить об отношении населения к прошедшей муниципальной реформе. «Местные выборы — это не политическая история. Это показатель мобилизации административного ресурса, который находится в руках тех или иных кланов», — пояснила «URA.RU» Ознобишина.