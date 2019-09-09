На выборах в ХМАО сообщили о фальсификации

Информация, проверенная «по горячим следам», не подтвердилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В территориальную избирательную комиссию Кондинского района поступила жалоба от жительницы деревни Кама по факту фальсификации на выборах главы поселения. Информацию «URA.RU» подтвердили в окружном избиркоме.

«Жалоба поступила 8 сентября. Для проверки информации с заявительницей общались наши сотрудники», — рассказал агентству председатель избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев.

В письме, адресованном в ТИК, копия которого есть в распоряжении агентства, девушка рассказывает, что на избирательном участке №89 существует заявление от ее имени с просьбой предоставить ей возможность проголосовать досрочно, а также то, что ей выдавался бюллетень для досрочного голосования, хоть это и не так. Заканчивается подписанный девушкой документ просьбой принять меры к организаторам «подделки избирательных документов». Журналисту агентства не удалось связаться с заявительницей по указанному в заявлении номеру телефона, но в избиркоме заявили, что информация не подтвердились.

«Югорчанка при личном разговоре сообщила, что написала жалобу по заблуждению, а описанные в ней факты — выдумка. У нас нет подозрений в каких-то фальсификациях, ведь на этом участке досрочно проголосовало всего пять избирателей», — добавил Корнеев.

Ранее URA.RU писало, что на выборах в ХМАО сообщений о серьезных нарушениях в избирком не поступало. Главой поселения Болчары избран единорос Сергей Мокроусов. Его соперники Алексей Новоселов, Илья Пастушенко и Людмила Шишкина даже втроем не набрали столько же голосов, сколько Новоселов, при рекордной на этих выборах явке — 66,73%.