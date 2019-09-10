Югорчанин подал в суд на правительство ХМАО

Мужчина просит суд признать выводы правительственной комиссии незаконными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель города Советский Владимир Гуменюк обратился с иском в местный суд с просьбой признать решение правительственной комиссии ХМАО по оценке и обследованию помещений незаконным. По словам мужчины, дом, в котором он живет, несмотря на имеющиеся недостатки не признан аварийным, с чем он не согласен.

«В ходе подготовки заключения обследовался не весь многоквартирный дом, а лишь одна секция, в которой расположена моя квартира, при этом имеются повреждения и в другой части дома, которая не обследовалась», — рассказал «URA.RU» Гуменюк.

Речь идет о доме №3 на улице Орджоникидзе в Советском. Горожане требуют признать их жилье опасным для жизни. В подтверждение аварийного состояния дома Гуменюк приводит заключение нанятого им эксперта ООО «Специндустрия». Он заключил, что при строительства дома допущены «грубейшие нарушения технологии» (копии исследования дома есть в распоряжении редакции). Однако в решении правительственной комиссии ХМАО говорится «об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу».

Ранее «URA.RU» уже писало об этом конфликте. По словам жителей города Советский, их дом, которому всего пять лет, разрушается. Горожане рассказывают, что в квартирах пошли трещины на межкомнатных перекрытиях, повреждена торцевая стена и появилась плесень. В службе жилищного и строительного надзора ХМАО пока не прокомментировали иск, пообещав сделать это позднее.