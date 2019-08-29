Жители города Советский (ХМАО) завалили жалобами местную администрацию. Горожане требуют признать их дом аварийным. По словам домовладельцев, их дом, которому всего пять лет, разрушается.
«В квартире многочисленные трещины на межкомнатных перекрытиях и торцевой стене, плесень. Жить в таком доме страшно из-за опасений, что стена со стороны улицы упадет», — рассказал «URA.RU» житель дома Владимир Гуменюк.
Результаты проведенных независимых экспертиз (копии есть в распоряжении редакции) указывают на грубейшие нарушения технологии при строительстве. По мнению одного из экспертов ООО «Специндустрия», эксплуатация дома №3 по улице Орджоникидзе в городе Советский небезопасна для жизни и здоровья людей.
По словам местных жителей, длительная переписка с администрацией городского поселения Советский ни к чему не привела. Уставшие от споров люди пишут письма в администрацию президента, губернатору Комаровой, в департамент жилищно-коммунального комплекса Югры и в службу жилищного и строительного надзора ХМАО. Суть всех ответов сводится к рекомендациям решать проблемы с помощью управляющей компании «Партнер», обслуживающей дом.
В управляющей компании на все вопросы журналисту агентства ответили, что люди сгущают краски, и все, что требуется — обновить штатлевку и переклеить обои. Получить комментарий в администрации советского района не удалось: глава района Игорь Набатов не ответил на звонки. Горожане, уставшие жить в страхе, собираются идти в суд, чтобы там доказать свою правоту.