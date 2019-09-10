Повышенные налоги для нефтяников и газовиков ударят по проектам в регионах России

Из-за повышенного НДПИ могут сократиться инвестиционные программы нефтяных и газовых компаний Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Минфин России предложил сделать повышенный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников и «Газпрома» постоянным. Из-за этого пострадают проект Северного морского пути и разведка новых месторождений Восточной Сибири, заявил «URA.RU» ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

Сейчас повышенный НДПИ для предприятий должен быть отменен с 2022 года, но Минфин внес в правительство поправки к Налоговому кодексу. В результате государство ежегодно будет получать около 200 млрд рублей от нефтяников и около 140—160 млрд рулей от «Газпрома», пишет РБК.

Танкаев отметил, что уровень налогообложения российских компаний является самым высоким в мире. «Это ограничивает их возможности и уменьшает количество инвестиций. Министерства экономического блока, в то числе и Минфин, все время стараются увеличивать налоги для того, чтобы пополнять бюджет. Общая тенденция пугает, потому что этот путь приведет к кризису нефтяной промышленности», — объяснил эксперт.

По его словам, повышенный НДПИ приведет к сокращению инвестпрограмм компаний. «Оно не будет очень большим. Речь идет об инвестициях внутри России. О таких долгосрочных и дорогостоящих проектах, как освоение Северного морского пути „Роснефтью“. Оттуда отщипнут кусочек. Еще отщипнут от таких проектов, как, например, освоение и разведка новых месторождений в Восточной Сибири», — отметил Танкаев.

Основные нефтяные и газовые компании, напомним, работают в регионах «тюменской матрешки»: ХМАО, ЯНАО, Тюменская область.