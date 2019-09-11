Гонщик Шумахер пришел в сознание

Михаэль Шумахер находился в коме с 2013 года
Гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер пришел в сознание в парижской клинике. Об этом сообщил персонал французской больницы.
Одна из сотрудниц кардиологического отделения заявила, что гонщик проходил у них лечение, пишет Le Parisien. По ее словам, он был в сознании. Ранее сообщалось, что Михаэля Шумахера тайно доставили в отделении кардиологии в парижскую клинику. При транспортировке его лицо было закрыто, передает «Национальная служба новостей».
Михаэль Шумахер находится в коме с 2013 года. Катаясь на лыжах в Альпах, он получил черепно-мозговую травму. Спортсмен выехал за пределы трассы, споткнулся о камень, незаметный под снегом, и ударился головой о выступ скалы.