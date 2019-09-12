В батоне оказалась губка для посуды
Житель Подмосковья обнаружил губку для мытья посуды в мякише хлеба. Булку мужчина приобрел в сетевом магазине в деревне Крюково.
Найдя в батоне губку, мужчина вернул покупку в магазин. Сотрудники приняли товар назад, посмеялись и вернули покупателю деньги. «Но мне, в отличие от них, было отнюдь не весело. А если бы такой хлеб съел ребенок? Мало ли чем пропитана эта злосчастная губка», — заявил сайту «Подмосковье сегодня» мужчина.
Покупатель не стал слушать извинения сотрудников торговой точки, а написал в письмо в компанию по производству хлеба с требованием объяснить, как губка оказалась в батоне. В компании наличие жалобы подтвердили и отметили, что по факту обнаружения губки будет проведена служебная проверка, уточняет сайт.