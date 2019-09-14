У свердловской полиции появилась версия пожара, в котором погибли два ребенка

Пожар в свердловском поселке Нейво-Рудянка, в котором погибли двое детей, мог произойти из-за неправильного использования нагревательных приборов. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по региону, это одна из версий, которую отрабатывают полицейские.
«Погибшие девочки Аня и Саша в момент трагедии дома находились со своей мамой, 1992 года рождения. ЧП произошло в их собственной квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома. Глава семьи в этот момент находился на работе, он трудится вахтовым методом. Семья на учете в полиции не состоит», — отметили в главке.
В Следственном комитете по Свердловской области сообщили, что по факту гибели двух детей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Проверку проводит и прокуратура Кировграда.
«URA.RU» сообщало, что пожар в поселке случился утром. Двое детей двух и трех лет погибли от отравления продуктами горения. Мать девочек находится в больнице.