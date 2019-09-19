Экс-глава ЮКОСа, лидер «Открытой России» Михаил Ходорковский обвинил блогера Алексея Навального в сговоре с коммунистами на выборах в городскую думу Москвы. По мнению Ходорковского, Навальный, скрывая от сторонников своего проекта «Умное голосование» договоренности с КПРФ, «держал их за толпу баранов».
Главная претензия Ходорковского к «Умному голосованию» — избирателям не объяснили, почему они должны поддержать того или иного кандидата. «Декларируется общий принцип — сильнейший против „Единой России“ по неизвестной никому социологии», — заявил Ходорковский на своем канале в YouTube.
Он напомнил, что Навальный в некоторых округах поддержал кандидатов от КПРФ, которые не были сильнее других оппонентов «ЕР», и поддерживались мэрией Москвы. «Все просто: пакетное соглашение с КПРФ не позволяло исключить из списка на умное голосование ряд сомнительных фигур», — объяснил Ходорковский.
Также Ходорковский заявил, что «демократически настроенные» избиратели не пришли на выборы или испортили бюллетени именно потому, что Навальный не объяснил, из-за чего «Умное голосование» выбрало некоторых кандидатов. «Нельзя держать избирателя — особенно избирателя демократического — за толпу баранов», — резюмировал предприниматель.
По итогам выборов в Мосгордуму 20 из 45 депутатских мандатов получили представители системной оппозиции. Многих из них поддержал Алексей Навальный и его проект «Умное голосование». В ходе кампании Ходорковский заявлял, что участие в «Умном голосовании» равносильно помощи ФСБ, а Навальный обвинял бизнесмена в поддержке кандидатов от «Единой России».