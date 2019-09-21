Росгвардия начала проверку после самоубийства двух сотрудников

Причина самоубийства двух сотрудников Росгвардии неизвестна
Сотрудники Росгвардии в Ивановской и Вологодской областях совершили суицид. По данному факту ведомство уже начало проверку, рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
«Будут выяснены все причины произошедшего», — приводит ТАСС слова Грибакина об инциденте.
Ранее информация о суициде двух сотрудников Росгвардии появилась в tеlеgrаm-каналах. Оба случая произошли 20 сентября, пишет телеканал 360. Обстоятельства инцидента пока неизвестны.