20 сентября 2019

Росгвардия начала проверку после самоубийства двух сотрудников

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Протесты против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, оцепление, росгвардия
Причина самоубийства двух сотрудников Росгвардии неизвестнаФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сотрудники Росгвардии в Ивановской и Вологодской областях совершили суицид. По данному факту ведомство уже начало проверку, рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Будут выяснены все причины произошедшего», — приводит ТАСС слова Грибакина об инциденте.

Ранее информация о суициде двух сотрудников Росгвардии появилась в tеlеgrаm-каналах. Оба случая произошли 20 сентября, пишет телеканал 360. Обстоятельства инцидента пока неизвестны.

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