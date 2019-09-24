Очевидцы замечают животное в городе уже третий день Фото: pixabay.com

В Тюмени в районе Старотобольского тракта третий день видят лося, который не может уйти в лес. Первую информацию об этом 22 сентября выложила в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» горожанка Ксения Фомина. Она пыталась вызвать экстренные службы, чтобы помочь животному, но те отказали.

«Между новой развязкой и металлургическим заводом, на Старотобольском тракте ходит лось. Прямо к дороге вышел. Позвонили в 112, но ребята отправили в справочную, а справочная обратно в 112. Квест», — сообщила тюменка. По информации портала 72.ru, лося до сих пор периодически видят на трассе.

В ГУ МЧС по Тюменской области «URA.RU» рассказали, что сообщений о лосе к ним не поступало и посоветовали обратиться в Тюменскую областную службу экстренного реагирования (ТОСЭР). Так также отметили, что обращений от горожан не было.

видео с портала 72.ru