Вывод экономики из тени снизит доходы россиян

Россиянам придется начать платить налоги из-за процесса «обеления» экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Процесс «обеления» российской экономики приведет к сокращению доходов граждан. О продолжении вывода экономики из теневого сектора заявило ранее Министерство финансов РФ.

По данным Минэкономразвития, процесс «обеления» экономики снижает реальные доходы населения. «На этом фоне растут платежи по налогу на недвижимость и по НДФЛ, которые учитываются в реальных доходах со знаком минус», — сообщает РБК. Эксперты издания отмечают, что процесс вывода экономики из тени приносит в казну больше денег, однако тормозит экономический рост в целом.

Выход экономики из тени подразумевает переход неформальной деятельности в регулируемый оборот. Таким образом, предприниматели и сотрудники начинают платить налоги и сборы, пишет « Царьград ».

Ранее Росстат сообщил, что размер теневой экономики в России в 2017 году составил 11,7 триллиона рублей, что соответствует 12,7% ВВП. Больше всего неформального производства находится в сфере недвижимости, сельском хозяйстве, строительстве и торговле.

Ранее Минфин и Минэкономразвития заявляли о продолжении процесса принудительного «обеления» экономики России. Центральный банк РФ также сообщал о снижении доли теневых операций.