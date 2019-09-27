Уралец пошел оформлять инвалидность, но умер по дороге за документами

Медики констатировали смерть на месте Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске у здания главного бюро медико-социальной экспертизы по региону 27 сентября скончался мужчина. Ему внезапно стало плохо, и мужчина даже не успел зайти в здание, куда его направили за получением инвалидности, сообщили «URA.RU». Ему было 63 года.

«У мужчины диагностировали онкологическое в терминальной стадии, к нам он шел впервые, — пояснила „URA.RU“ замруководителя бюро по экспертной работе Наталья Бутасова. — При этом врачи оценивали его состояние как удовлетворительное».

Мужчину сопровождала супруга. Уже в автобусе по дороге в бюро он почувствовал себя плохо. Мужчина закашлялся и открылось кровотечение. У стен бюро он упал. Прибывшие медики констатировали смерть.

По мнению врачей, у мужчины произошел разрыв раковой опухоли.