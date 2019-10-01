Инсайд: либерал-демократа из Нижневартовска подозревают в хищении десятков миллионов

Константин Бойко стал известен благодаря политической активности перед выборами Фото: Константин Щербина © URA.RU

Известного в Нижневартовске (ХМАО) либерал-демократа и борца с модернизацией коммунальной сферы Константина Бойко проверяют на причастность к мошеннической схеме, по которой он мог участвовать в хищении более 40 млн рублей на госконтрактах. Эту информацию «URA.RU» подтвердили сразу три источника.

«Он брал контракты, исполнять которые не мог. По сути, чтобы делать то, за что он брался, ему нужен был целый цех, но у Бойко лишь маленькая комнатка в торговом центре», — рассказывает один из собеседников агентства.

Бойко принадлежит ООО «Национальная почтовая служба — Югра» (НПС-Югра), которая занимается рассылкой почтовых отправлений. За последние три года работы (по данным сайта «Госзакупок») он заключил контракты на сумму более 60 млн рублей. Все они связаны с рассылкой писем, например, уведомлений о штрафах. При этом сам Бойко в 2018 году в качестве доходов от деятельности «НПС-Югра», задекларировал лишь 12 копеек.

«Там гигантские объемы писем, которые он должен был печатать и рассылать. Есть вероятность, что он этого не делал или делал не в контрактных объемах, а заказчики это знали», — рассказал еще один из источников агентства. Другой собеседник считает, что этот бизнес напоминает коррупционную схему по «отмыванию» денег. В полиции ХМАО не стали официально комментировать даже факт проверки Бойко, но на условиях анонимности заявили, что «ситуация станет публичной в ближайшие дни».

Сам либерал-демократ отказался от комментариев, заявив: «Нет событий — нет комментария». Ранее «URA.RU» писало, что Бойко пытался стать депутатом городской думы на прошедших выборах, но сумел набрать лишь 165 голосов, в итоге проиграв коммунисту Мартынову и «единороссу» Березину.