Митинг неплательщиков разочаровал югорчан: организаторов обвинили в обмане. ФОТО

Количество митингующих едва перевалило за 150 человек Фото: Константин Щербина © URA.RU

В Нижневартовске прошел митинг против модернизации коммунальной сферы города и управляющих компаний, среди организаторов которого отметились неплательщики за коммунальные услуги. Согласованное с властями мероприятие разочаровало многих собравшихся только успев начаться, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

«Я думала тут про коммуналку будет речь, а тут сразу политика началась, флаги ЛДПР везде и призывы голосовать. Опять нас обманули. Собрали не проблемы решать, а выбрать кого-то», — расстроено сказала женщина средних лет, уходя из толпы в сторону выхода.

Митинг, который активно анонсировался во всех соцсетях и продвигался через Viber-сообщество с более, чем 3 тыс. подписчиков, а собрал порядка 150 человек, начался с речи его организатора — либерал-демократа Константина Бойко. Он, обещая собрать на мероприятие более 700 человек, читая с листа свою речь, в конце выступления призвал голосовать «за правильного кандидата», делая это на фоне флага ЛДПР. По мнению политолога Андрея Шуклина, мероприятие изначально было лишь политической акцией ЛДПР, а результаты говорят, что они ее провалили.

«ЛДПР использует локальную историю исключительно для собственного PR, потому что больше им и предложить нечего. Но работают они топорно настолько, что даже своих сторонников разочаровывают. Они не предлагают ничего рационального, а просто шумят. Мы увидели тотальную неподготовленность и некомпетентность именно под флагами ЛДПР, а не митинг против чего-то», — резюмирует Шуклин.

Фото: Константин Щербина © URA.RU

Фото: Константин Щербина © URA.RU