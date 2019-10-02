Губернатор Артюхов рассказал, как вечная мерзлота влияет на мегапроекты на Ямале

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Артюхов уточнил, что завод «Арктик СПОГ-2» уже не будет зависеть от возможных последствий глобального потепленияФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Таяние вечной мерзлоты влияет на технологические подходы к добыче газа и нефти на Ямале. Самым ярким примером станет завод «Арктик СПГ-2», чьи линии сжижения газа не будут находиться на земле. Об этом заявили губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон в ходе сессии «Приоритетные задачи газовой отрасли» на международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве.

«„Арктик СПГ-2“ будет реализовываться принципиально по другой модели. Там главный производственный комплекс по сжижению не будет иметь связи с нашей мерзлотой. Он как приплывет к нам из Мурманска, так и встанет на свою работу», — сказал Артюхов.

Михельсон подтвердил, что будущие линии сжижения завода не будут находиться на земле. «Сейчас сваи у нас намного глубже [вбиваются], несущая способность рассчитывается с учетом 30-40-летнего потепления. На тех объектах, которые находится на этих сваях, мы устанавливаем термостабилизаторы. Они искусственно поддерживают мерзлоту в этих точках, где находятся наши объекты», — рассказал он.

Артюхов уточнил, что за изменениями мерзлоты будут наблюдать специалисты, которые войдут в состав Западно-Сибирского научного центра, который реализуется в рамках нацпроекта «Наука» в Тюмени по приказу президента России Владимира Путина.

Ранее сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института сообщили, что из-за глобального потепления тает многолетняя мерзлота на Ямале. По прогнозам экспертов, фундамент строений в ближайшее время окажется не на твердой поверхности.

«Арктик СПГ-2» — проект «НОВАТЭКа» по добыче и производству сжиженного природного газа на Ямале. Предполагается, что строительство его технологических линий завершится к 2023 году.

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