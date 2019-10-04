На Урале задержанная ФСБ банда «заработала» на нефтяниках 130 млн рублей

Завершено уголовное дело группы из 14 уральцев, похитивших нефтепродуктов почти на 130 млн рублей, сообщили «URA.RU» в следственном управлении СКР по Челябинской области. Преступления были вскрыты в ходе совместной операции регионального УФСБ и полицейского главка.
По версии следствия, в 2016—2017 годах через врезки в магистральных нефтепроводах «Уфа-Петропавловск», Уфа-Омск», «Нижневартовск-Курган-Куйбышев» обвиняемые похитили более 8 тыс. тонн нефти на сумму более 128 млн. рублей.
«Им инкриминируются преступления, предусмотренные ч.3 ст. 30, п. п.„а, б“ ч.4 ст. 158 и п. п.„а, б“ ч.4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу и кража), ч.1 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств, приобретенных в результате совершенного преступления) и п.„б“ ч.2 ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам), — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе СУ СКР по региону. — На банковские счет, квартиры и земельные участки, а также автомобили наложен арест».
Оперативное сопровождение по делу вели сотрудники областного ГУ МВД и регионального управления ФСБ. Дело направлено в суд.