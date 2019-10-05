Спрогнозирован сценарий разрушительной ядерной войны в 2025 году

В 2025 году между Индией и Пакистаном может вспыхнуть ядерная война. Сценарий масштабного конфликта смоделировали американские ученые, пишет научный журнал Science Advances.
По мнению экспертов, к 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения. Каждая боеголовка по мощности будет в пределах 100 килотонн. Ученые прогнозируют, что, если Индия ударит сотней стратегических ракет, то в ответ Пакистан задействует 150, передает телеканал 360. После этого, полагают исследователи, в течение недели погибнут от 50 до 125 миллионов человек.
Кроме того, ядерный конфликт серьезно повлияет на климат. Начнутся сильные пожары, сажа от которого будет копиться в верхних слоях тропосферы. В результате солнечному свету станет труднее проникать на Землю, и температура на планете понизится на 2-5 градусов. По мнению ученых, уйдут десятки лет, чтобы климат стал прежним.
В сентябре американские исследователи разработали видеосимуляцию ядерной войны между Россией и США, напоминает VSE42.Ru. По подсчетам ученых, в ходе конфликта жертвами могут стать около 90 миллионов человек уже в первые часы военных действий.