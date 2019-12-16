Инвестор из Перми получил контроль над мессенджером для госкомпаний

Пермский инвестор Евгений Жуланов получил контрольный пакет акций в ООО «Серафим», которая занимается разработкой одноименного отечественного мессенджера.
«Доля Евгения Жуланова выросла с 25% до 60%», — сообщает газета «
Российский мессенджер «Серафим» был официально представлен в октябре на форуме в Сочи. Уточнялось, что отечественное приложение уже начали использовать в российских госкомпаниях. Кроме того, газета «Ведомости» сообщала, что ЦБ обсуждает с создателями приложения возможность введения быстрых платежей внутри платформы.
На момент публикации рейтинг «Серафима» в Google Play составляет 2,4 из 5 звезд на основе 168 оценок. При этом у приложения больше 1000 скачиваний.