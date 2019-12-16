15 декабря 2019

Инвестор из Перми получил контроль над мессенджером для госкомпаний

© Служба новостей «URA.RU»
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Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, facebook, viber, вайбер, telegram, мессенджеры, фэйсбук, телеграм, приложения для телефона, вибер
Доля пермского инвестора Жуланова увеличилась с 25% до 60%Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пермский инвестор Евгений Жуланов получил контрольный пакет акций в ООО «Серафим», которая занимается разработкой одноименного отечественного мессенджера.

«Доля Евгения Жуланова выросла с 25% до 60%», — сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные, опубликованные на «СПАРК-Интерфакс». Уточняется, что количество акций у основателя компании Антона Немкина сократилось с 75% до 40%.

Российский мессенджер «Серафим» был официально представлен в октябре на форуме в Сочи. Уточнялось, что отечественное приложение уже начали использовать в российских госкомпаниях. Кроме того, газета «Ведомости» сообщала, что ЦБ обсуждает с создателями приложения возможность введения быстрых платежей внутри платформы.

На момент публикации рейтинг «Серафима» в Google Play составляет 2,4 из 5 звезд на основе 168 оценок. При этом у приложения больше 1000 скачиваний.

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© Служба новостей «URA.RU»
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