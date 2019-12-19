Власти лишат 40 миллионов россиян права распоряжаться своими пенсионными накоплениями

Досрочные переводы пенсионных накоплений в РФ могут заморозить в 2020 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Центробанк хочет ввести заморозку досрочных переводов пенсионных накоплений граждан уже со следующего года. Технически это сделать можно, внеся поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах». Предполагается, это будет сделано уже в 2020 году, после чего порядка 40 миллионов россиян потеряют право самостоятельно решать судьбу своих «пенсионных денег».

«Я думаю, что весной мы этот законопроект должны принять, потому что это касается переходной кампании следующего года», — цитирует « Коммерсант » замглавы ЦБ Сергея Швецова. По его словам, заморозка досрочных переводов пенсионных накоплений россиян будет принята сроком на три года.

«Если трехлетняя „заморозка“ досрочных переходов будет принята, она затронет интересы и права около 40 млн граждан», — сообщил изданию управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. В частности, по его словам, после принятия документа «молчуны» ПФР не смогут перейти в частный фонд без потери инвестиционного дохода.