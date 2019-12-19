Власти лишат 40 миллионов россиян права распоряжаться своими пенсионными накоплениями

Центробанк хочет ввести заморозку досрочных переводов пенсионных накоплений граждан уже со следующего года. Технически это сделать можно, внеся поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах». Предполагается, это будет сделано уже в 2020 году, после чего порядка 40 миллионов россиян потеряют право самостоятельно решать судьбу своих «пенсионных денег».
«Я думаю, что весной мы этот законопроект должны принять, потому что это касается переходной кампании следующего года», — цитирует «
«Если трехлетняя „заморозка“ досрочных переходов будет принята, она затронет интересы и права около 40 млн граждан», — сообщил изданию управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. В частности, по его словам, после принятия документа «молчуны» ПФР не смогут перейти в частный фонд без потери инвестиционного дохода.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о «заморозке» накопительной пенсии. Теперь согласно документу норма будет действовать до 2023 года. Согласно положениям данного документа, 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого россияне могли сами решать, направлять проценты на формирование своих накоплений или передать в страховую часть. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Помимо этого, Минфин РФ также планирует запретить обналичивать пенсионные накопления российским гражданам отмечает