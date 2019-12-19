Александр Сокуров совершил достойный поступок, полагает эксперт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Режиссер Александр Сокуров, выступивший с критикой чеченского лидера Рамзана Кадырова в ходе заседания президентского Совета по правам человека, совершил достойный поступок. Такое мнение высказал журналист Олег Кашин.

«Сокуров, человек, который со своим авторитетом в мире, в либеральных кругах может себе позволить то, что не можем себе позволить даже мы с вами иногда. На самом деле, тут можно просто стоя поаплодировать. Тоже такое уже, наверное, общее место — сравнивать в некоторых кругах Рамзана Кадырова с главным героем поэмы любимой нами с детства. „Тараканище“. И в окружении Путина тем самым воробьем, который сказал „чик-чирик и его клюнул“ оказался Сокуров. Даже в этом ответном тексте, который, понятно, Кадыров не писал, сквозит если не страх, то трепет. Кадыров опасается Сокурова. И понятно, почему. Сокуров удивительную роль играет в нашем обществе. Видимо, того Махатма Ганди, на отсутствие которого когда-то жаловался Путин», — заявил журналист в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее Сокуров во время заседания Совета по правам человека под председательством Путина предложил переосмыслить статус звания Героя России. Он заявил о несправедливости того, что погибшие солдаты российской армии, участвовавшие в Чеченской войне, «носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы» (он имел в виду Ахмата и Рамзана Кадыровых).

Путин посчитал, что режиссер неправ. По мнению главы государства, необходимо учитывать последовавшие за военным конфликтом заслуги людей перед государством. А глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился высказываниями режиссера и заявил о том, что из-за таких, как Сокуров, на Россию регулярно накладывают различные санкции. Сокуров ответил, что не обращает внимание на критику в свой адрес со стороны Кадырова, так как обращался к Путину. После этого в спор Кадырова и Сокурова включился чеченский министр Джамбулат Умаров, обвинивший режиссера в недостойном поведении.