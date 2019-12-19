Средняя зарплата в Свердловской области оказалась хуже, чем в целом по стране

Работники предприятий региона в среднем получают 39 тысяч рублей Фото: АО «Салехардэнерго»

В Свердловской области по итогам 2019 года зафиксирован рост средней заработной платы на предприятиях на 7%. Так, средняя оплата труда работников составляет 39 тысяч рублей. Об этом в ходе заседания правительства Свердловской области, посвященного регулированию социально-трудовых отношений, сегодня, 19 декабря, заявил заместитель губернатора Олег Чемезов.

При этом, по его словам, рост средней зарплаты по России составил 7,2% — до 46 тысяч рублей. «По итогам 2019 года наш регион отстает от Москвы. Есть ряд отраслевых предприятий, где надо по уровню роста зарплат усиленно работать, поскольку здесь рост прибыли не соответствует динамике повышения зарплат», — пояснил он.

Ниже средней зарплата зафиксирована в производстве транспорта, компьютеров, металлических изделий, а также в сфере строительства, транспортировки и сельском хозяйстве. При этом есть предприятия, где уровень оплаты труда не просто не ниже среднего по России, но и ниже среднего по региону. В частности, такая ситуация наблюдается в сфере промышленности (по 52%), в горнометаллургическом комплексе (34%), авиации (20%). «Если не принять меры, разрыв будет увеличиваться. Профильным министерствам следует выявить факторы отставания», —заключил Чемезов.