Мэр Челябинска избавится от двух соратников задержанного ФСБ предшественника

С 1 января 2020 года администрация Челябинска расторгнет контракты с начальником управления информационных технологий Виталием Некрасовым и управляющим делами Игорем Виноградовым. Об этом «URA.RU» сообщили высокопоставленные источники в мэрии.
«Оба чиновника — креатуры задержанного ФСБ экс-главы Евгения Тефтелева. Сейчас новый мэр проводит кадровую чистку, избавляясь от назначенцев предшественника», — пояснил собеседник. При этом он отметил, что в расчет принимается прежде всего профессионализм. «Так, до сих пор не решен вопрос по главе Комитета градостроительства и архитектуры Сергею Репринцеву. Тоже являясь выходцем из Магнитогорска, он продолжает работать», — добавил источник.
Пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов отказался комментировать будущие назначения. «До Нового года все остаются на своих местах. Кадровые решения будут приниматься уже после праздников», — сказал «URA.RU» Сафонов.
Также в 2020 году, как заявила мэр Наталья Котова, будет назначен и главный архитектор Челябинска. Новая структура администрации областного центра была утверждена 17 декабря и претерпела значительные изменения.
Бывший мэр города Евгений Тефтелев был задержан ФСБ 11 декабря и на следующий день арестован вместе с экс-главой управления капитального строительства администрации Евгением Пашковым. Экс-чиновникам инкриминируют взятки и злоупотребление служебным положением при заключении муниципальных контрактов.