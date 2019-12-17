Депутатам Челябинска представят новую структуру мэрии

Наталья Котова будет управлять Челябинском «по-своему» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска Наталья Котова 17 декабря представит депутатам городской думы измененную структуру мэрии. Обсуждение и утверждение новой модели городской власти начнется в 11:00, сообщили «URA.RU» в гордуме.

Исходя из документа (имеется в распоряжении редакции «URA.RU»), управление дорожного хозяйства становится аналогичным по названию комитетом. Комитет градостроительства и архитектуры разделяется на два подразделения: управление по архитектурно-градостроительному проектированию и управление градостроительных разрешений. Ожидавшегося слияния управлений по ЖКХ и благоустройству, напротив, не произошло, но появилось управление по развитию и благоустройству городской среды.

Накануне обновленная модель городской власти была представлена руководству городской думы. Как и предсказывало «URA.RU», в ней отсутствует пост первого заместителя главы города. Вместо него появится вице-мэр по городской среде, соответствующее решение было принято на стадии консультаций в главой региона Алексеем Текслером. Всего у мэра Челябинска будет восемь заместителей.

Кроме того, в прямом подчинении градоначальника отныне будут комитет по финансам и главный архитектор областного центра. Последним, по информации агентства, станет один из трех победителей соответствующего конкурса — челябинец Павел Крутолапов.