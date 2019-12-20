Губернатор Кемеровской области наградил свою жену «за служение Кузбассу»

Цивилев стал губернатором после событий в ТЦ «Зимняя Вишня» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вручил награду своей жене Анне Цивилевой, которая руководит региональным советом по вопросам попечительства в социальной сфере. По мнению губернатора, его супруга внесла большой вклад в развитие региона.

«За оказание необходимой адресной помощи кузбассовцам в трудной жизненной ситуации, сохранение духовно-нравственных ценностей, укрепление семейных традиций и повышение статуса семьи в обществе … медалью „За служение Кузбассу“ награждена Анна Цивилева», — говорится в сообщении на сайте администрации Кемеровской области.

Цивилева уже несколько лет возглавляет Совет по вопросам попечительства в социальной сфере региона. В своей речи губернатор отметил, что под ее руководством совет смог добиться успехов. Члены совета посетили более 200 учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры и организовали сто мероприятий. Также, по словам губернатора, они помогли 100 учреждениям и смогли привлечь 30 млн рублей. Губернатор считает, что эти усилия позволили сделать жизнь кузбассовцев более комфортной.

Кроме того, Цивилев вспомнил про Международный женский форум, в организации которого принимала участие его жена. Форум прошел в этом году и собрал 2500 человек из 15 стран.