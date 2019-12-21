20 декабря 2019
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Звезды «Реальных пацанов» просят помочь пермяку, которого жестоко избили за помощь девушкам. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония открытия 16го кинофестиваля
Екатерина Шпица просит о помощи землякуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Уроженка Перми, актриса Екатерина Шпица попросила помочь деньгами на реабилитацию своему земляку Даниилу Сафину, которого 8 лет назад жестоко избили за то, что заступился на улице за трех девушек. Документальный фильм о воле к жизни Данила снял актер сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов.

Шпица в соцсети Instagram, рассказывая историю парня, отметила, что готова «топить за своих» поддерживая сбор средств на реабилитацию. По ее словам, Даниила избили пять отморозков, когда он заступился за трех незнакомых ему девушек на улице. «Они избили его, а один из них прыгал на Даниной голове и сломал ему свод основания черепа.Мама Дани, которому в тот момент пророчили смерть, сделала всё, чтобы сын дышал, жил, и теперь он уже умеет писать, немного говорит, качает пресс по 200 повторений!» — написала актриса.

Сейчас, чтобы встать на ноги, пермяку нужен курс реабилитации в Москве. «За годы восстановительного лечения у семьи резервов не осталось. Тот мизер, что удалось отсудить у преступников, уже давно потрачен», — рассказала Екатерина Шпица. Актриса к посту опубликовала документальный фильм про молодого человека. Короткометражная лента «Даня„стала режиссерским дебютом звезды ‚Реальных пацанов‘ Антона Богданова, и удостоилась награды международного кинофестиваля ‚Лампа‘.

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@help_daniilsafin Дорогие подписчики, среди которых друзья , коллеги, поклонники творчества , единомышленники...Я знаю, что многие из вас не любят сборы средств в аккаунтах знаменитостей. Но при возможности кто бы не стал топить за своих! И я буду топить за моего земляка, молодого мужчину, который 8 лет назад , чудом не умерев, защитил на улице незнакомых девушек от 5 отморозков. Они избили его, а один из них прыгал на Даниной голове и сломал ему свод основания черепа.Мама Дани, которому в тот момент пророчили смерть, сделала всё, чтобы сын дышал, жил, и теперь он уже умеет писать, немного говорит , качает пресс по 200 повторений! Сейчас у материнского сердца одна мечта- второй раз в жизни научить своего сына ходить.. Нужен курс реабилитации в Москве стоимостью около 250000 рублей. За 8 лет восстановительного лечения у семьи резервов не осталось. Тот мизер, что удалось отсудить у преступников, уже давно потрачен. Для новогоднего чуда: карта Сбербанка 4276490026928384 Лариса Петровна С. Вашему вниманию история Дани в фильме Антона Богданова.

Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa)

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