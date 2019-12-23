Ротенберг, Дерипаска и Греф стали героями года по версии Forbes

Михаила Прохорова Forbes признал бизнесменом года Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Forbes объявил главных героев 2019 года в сфере российского бизнеса. Бизнесменом года стал владелец группы «Онэксим» и основатель партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров, продавцом года признан миллиардер Аркадий Ротенберг, продавший крупнейшего подрядчика «Газпрома», а компанией года признан «Лукойл» с непрекращающимся ростом стоимости акций.

Всего в конкурсе было представлено 15 номинаций. Претендентом на победу в номинации «Конфликт года» стали протесты из-за строительства храма в Екатеринбурге. Однако победа в номинации была присуждена акционерному конфликту в банке «Восточный», в результате которого под домашним арестом оказался основатель фонда Baring Vostok Майкла Калви. Также Урал засветился в номинации «Загадка года» с предприятием «Сургутнефтегаз», бумаги которого начинали резко расти несколько раз за год. Однако победителем стать не удалось — уральскую компанию опередил «Газпром» с анонимными акционерами.

Победителем в номинации «Компромисс года» стал российский миллиардер Олег Дерипаска и его договор с Минфином США о выводе активов из-под санкций. Лучшим в «Трансформации года» признан Сбербанк — усилиями его президента Германа Грефа он был реформирован и дополнен целым рядом цифровых активов, включая совместное предприятие с Mail.ru и пакет акций Rambler.