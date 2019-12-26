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Сбербанк хочет обанкротить крупный торговый центр, принадлежащий югорскому олигарху

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, торговый центр, эскалатор
Сбербанк пытается вернуть кредит, который был предоставлен бизнесмену Андрею КопайгореФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Арбитражный суд ХМАО в январе начнет рассмотрение иска Сбербанка о банкротстве компании «Комплекс-КА», которая владеет в Сургуте торговым центром «Агора». Учредителем фирмы является известный в Югре предприниматель Андрей Копайгора. Информация о судебном разбирательстве размещена на сайте арбитража.

Исходя из сведений, указанных в картотеке дел арбитража, первое заседание назначено на 13 января. Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, сообщил, что Сбербанк пытается таким образом вернуть себе деньги за невыплаченный кредит, который Копайгора брал для ряда своих проектов. «Банкиры рассчитывают вернуть свои деньги, продав сам торговый комплекс», — считает инсайдер.

В пресс-службу Сбербанка был отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Сам Копайгора в разговоре с корреспондентом «URA.RU» сообщил, что речь идет о претензиях Сбербанка к другому его активу — заводу «Элкап». «Фирма „Комплекс-КА“ выступала в качестве поручителя по кредиту. Речь идет о сумме в 89 миллионов рублей. Кредит скоро начнет выплачиваться, и мы планируем выйти на мировое соглашение со Сбербанком», — заявил предприниматель.

Ранее «URA.RU» сообщало, что у Копайгоры в состоянии банкротства находится несколько активов. А он сам является фигурантом уголовного дела из-за не сданных вовремя новостроек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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