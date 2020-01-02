Крымские татары ответили Зеленскому на поздравление с Новым годом

Обращение президента Украины, поздравившего крымских татар с Новым годом, выглядит комично. С таким заявлением выступил глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
«Лучший подарок, который Украина может сделать нам, крымчанам, в 2020 году, — это повзрослеть и признать наш выбор, выбор в пользу России», — цитирует РИА «Новости» заявление Умерова. Он также подчеркнул, что слова Зеленского звучат комично на фоне общей обстановки на Украине.
По мнению Умерова, фразу на крымско-татарском нужно было адресовать не крымчанам, а лидерам организации «Меджлис крымско-татарского народа», запрещенной в России. Они предпочли покинуть Крым после воссоединения полуострова с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей страны с Новым годом и в своем обращении он призвал украинцев к объединению. По его словам, в 2020 году Украина должна вернуть все свои территории и людей.