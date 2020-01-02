01 января 2020

Крымские татары ответили Зеленскому на поздравление с Новым годом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иллюминация. Курган, площадь ленина, дети, гирлянда новогодняя, новый год, новогоднее оформление, иллюминация
Крымские татары посмеялись над новогодним поздравлением ЗеленскогоФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обращение президента Украины, поздравившего крымских татар с Новым годом, выглядит комично. С таким заявлением выступил глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

«Лучший подарок, который Украина может сделать нам, крымчанам, в 2020 году, — это повзрослеть и признать наш выбор, выбор в пользу России», — цитирует РИА «Новости» заявление Умерова. Он также подчеркнул, что слова Зеленского звучат комично на фоне общей обстановки на Украине.

По мнению Умерова, фразу на крымско-татарском нужно было адресовать не крымчанам, а лидерам организации «Меджлис крымско-татарского народа», запрещенной в России. Они предпочли покинуть Крым после воссоединения полуострова с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей страны с Новым годом и в своем обращении он призвал украинцев к объединению. По его словам, в 2020 году Украина должна вернуть все свои территории и людей.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...