Белоруссия лишилась российской нефти

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) перестали получать нефть из России с 1 января. Также между странами не подписаны новые контракты на поставку, сообщает официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
«С 1 января у нас нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ», — цитирует Демина ТАСС. Отмечается, что транзит нефти при этом идет в полном объеме. «Белнефтехим» сообщает, что Россия прекратила поставки, поэтому существующих запасов хватит только до середины января, поясняет «Национальная служба новостей». Однако представитель концерна заверил, что сейчас предприятие готовится к заключению январских контрактов.
В канун Нового года президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание остановить переговоры с Москвой о поставках нефти из России. Белорусский лидер решил закачивать нефть из альтернативных источников в Прибалтике, поясняет RT. Позднее появилась информация, что премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал Минску нефть без договора.