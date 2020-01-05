04 января 2020
03 января 2020
02 января 2020
01 января 2020
31 декабря 2019
30 декабря 2019

На Южном Урале три человека погибли в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль воздушных шаров. Курган, скорая медицинская помощь
В больницу доставлен ребенок 12 летФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ДТП в Челябинской области погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ УМВД.

Авария произошла утром на трассе М5 Урал. В пресс-службе областного полицейского главка отметили, что, по предварительной информации, водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Mitsubishi Pajero.

«В результате аварии в Volkswagen погибла женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения», — рассказали в ведомстве. По дороге в больницу скончался 37-летний мужчина. В аварии пострадал еще один ребенок, он находится в реанимации, добавили в полиции. Все погибшие — жители Челябинска.

Подробные обстоятельства ДТП и причины аварии уточняются.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...