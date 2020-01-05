На Южном Урале три человека погибли в ДТП

В больницу доставлен ребенок 12 лет
В ДТП в Челябинской области погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ УМВД.
Авария произошла утром на трассе М5 Урал. В пресс-службе областного полицейского главка отметили, что, по предварительной информации, водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Mitsubishi Pajero.
«В результате аварии в Volkswagen погибла женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения», — рассказали в ведомстве. По дороге в больницу скончался 37-летний мужчина. В аварии пострадал еще один ребенок, он находится в реанимации, добавили в полиции. Все погибшие — жители Челябинска.
Подробные обстоятельства ДТП и причины аварии уточняются.