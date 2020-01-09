Уральский олигарх заработал на пожарах в Австралии

Стоимость акций компании «Мечел», председателем совета директоров которой является челябинский олигарх Игорь Зюзин, выросла почти на 60% в 2020 году. Причиной тому могли стать пожары в Австралии.
«Австралия — основной поставщик коксующегося угля, который производит „Мечел“, сильные пожары могут вызвать перебои с его поставками и, как следствие, рост цен», — сообщает РБК со ссылкой на руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова. Он не исключил того, что рост котировок «Мечела» связан именно с этим событием.
Стоимость обыкновенной акции «Мечел» 30 декабря составляла 62,57 рублей, 8 января цена выросла до 99,8 рублей за штуку (+58%). Пиковая цена составила 104 рубля. Привилегированные акции также выросли в цене. К закрытию торгов 30 декабря одна ценная бумага «Мечел» стоила 88,75 рублей, а 8 января 114,8 рублей за штуку (+28,84%). Пиковая стоимость составила 123,6 рублей за штуку.
Ранее «URA.RU» сообщало, что компания «Мечел» может лишиться миллиардных налоговых льгот, если нарушит условия контракта по разработке Эльгинского месторождения угля. За 4 года они составили примерно 1 миллиард рублей. В случае, если Зюзин не найдет достаточно средств на покупку 49% Эльги, то его пакет передадут другому владельцу.