08 января 2020
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05 января 2020

Уральский олигарх заработал на пожарах в Австралии

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина на МЕЧЕЛ и на закрытую свалку. Челябинск, мечел, каски, белые каски
Из-за пожаров в Австралии могут начаться перебои коксующегося угля, что на руку компании «Мечел»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоимость акций компании «Мечел», председателем совета директоров которой является челябинский олигарх Игорь Зюзин, выросла почти на 60% в 2020 году. Причиной тому могли стать пожары в Австралии.

«Австралия — основной поставщик коксующегося угля, который производит „Мечел“, сильные пожары могут вызвать перебои с его поставками и, как следствие, рост цен», — сообщает РБК со ссылкой на руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова. Он не исключил того, что рост котировок «Мечела» связан именно с этим событием.

Стоимость обыкновенной акции «Мечел» 30 декабря составляла 62,57 рублей, 8 января цена выросла до 99,8 рублей за штуку (+58%). Пиковая цена составила 104 рубля. Привилегированные акции также выросли в цене. К закрытию торгов 30 декабря одна ценная бумага «Мечел» стоила 88,75 рублей, а 8 января 114,8 рублей за штуку (+28,84%). Пиковая стоимость составила 123,6 рублей за штуку.

Ранее «URA.RU» сообщало, что компания «Мечел» может лишиться миллиардных налоговых льгот, если нарушит условия контракта по разработке Эльгинского месторождения угля. За 4 года они составили примерно 1 миллиард рублей. В случае, если Зюзин не найдет достаточно средств на покупку 49% Эльги, то его пакет передадут другому владельцу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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