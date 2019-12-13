Уральский олигарх Зюзин рискует потерять миллиардные льготы

Компания Игоря Зюзина добывает слишком мало угля Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Компания «Мечел», председателем совета которой является челябинский олигарх Игорь Зюзин, может лишиться миллиардных налоговых льгот, если нарушит условия контракта по разработке Эльгинского месторождения угля.

«Если налогоплательщик не выполняет условия инвестиционной декларации, то по результатам налоговой проверки может быть вынесено решение о возврате предоставленных налоговых льгот», — цитирует РБК главу Республики Якутия Айсена Николаева. Он отметил, что в 2019 году ожидаемая добыча угля составит 5 миллионов тонн, при этом по контракту она должна составить 20 миллионов тонн уже к следующему году.

Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, налоговые льготы от Якутии за 2015—2019 годы составили примерно 1 миллиард рублей. По словам Николаева, олигарх сейчас сделал заявку на то, что готов купить 49% Эльги. Он отметил, что в случае, если Зюзин не найдет достаточно средств, то его пакет передадут другому владельцу.

Ранее «URA.RU» писало, что председатель совета компании «Мечел» лишился 36 миллиардов рублей из-за военных действий на Донбассе.