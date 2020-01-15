Россиянам угрожает вирус, «прилетевший» из Европы

Перелетные птицы являются главными переносчиками болезни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перелетные птицы могут занести в Россию штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Пока ни одного случая заражения среди людей этим вирусом зафиксировано не было, но, как уверяют ученые, H5N8 быстро мутирует.

Ранее очаги заболевания, как пишет газета «Известия», были обнаружены в Польше, Словакии и Венгрии. Ученые предполагают, что несколько лет назад побеждённый вирус на Евразийском континенте прибыл в Европу с перелётными птицами из Нигерии и ЮАР, где ранее отмечались вспышки заболевания птиц.

В Роспотребнадзоре считают, что велика угроза заражения домашней птицы на юго-западе России и в нескольких регионах европейской части страны. В связи с этим ведомство считает необходимым обезопасить жителей, ограничив ввоз мяса и яиц из соседних стран.

Ученые считают, что вирус H5N8 может быстро мутировать, передастся от птицы к свиньям, а затем человеку. Санврачи утверждают, что пока в мире не было зарегистрировано ни одного случая заражения этим штаммом человека. «Перемещение мутантных вирусов может происходить различными путями: вследствие контакта с птицей или животными на рынках, фермах, водоемах, путем контакта между людьми, через диких водоплавающих птиц. В последнем случае контролировать инфекцию особенно трудно», — подчеркнул научный сотрудник НИЛ «Омиксные технологии» Казанского федерального университета Шах Махмуд Раихан.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что сейчас в мире бушует эпидемия, аналогичная свиному гриппу H1N1, который в 1919 году унес 5% человеческой популяции. «Когда вам говорят, что надо прививаться, — прививайтесь», — призвал врач.