Forbes выдвинул версию отставки Медведева Путиным

Решение об отставке Дмитрия Медведева Владимир Путин принял лично Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отставка с поста премьер-министра Дмитрия Медведева могла быть вызвана недовольством Кремля работой правительства по исполнению майских указов Владимира Путина. Как сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к правительству, в декабре Медведев обсуждал с Путиным выполнение нацпроектов, и глава государства был явно недоволен.

«Путину дали бумагу, из которой было ясно, что нацпроекты и национальные цели лежат в совершенно разных плоскостях, и первые никак не помогают достичь вторых. Это вызвало крайне эмоциональную реакцию Путина», — рассказал источник Forbes. Собеседник издания уточнил, что решение об отставке Медведева Путин принял лично. Также уточняется, что никто из министров не был готов к такому решению.

Став президентом, Владимир Путин подписал в мае 2018 года ряд законов о национальных целях, которые в обществе прозвали «майскими указами Путина». В документах была обозначена задача до 2024 года увеличить численность населения страны, снизить уровень бедности, а сама страна должна к этому времени войти в число пяти крупнейших экономик мира.

Объявление о том, что правительство уходит в отставку Дмитрий Медведев сделал сразу после послания Путина Федеральному собранию. На место Медведева президентом предложена кандидатура главы ФНС Михаила Мишустина.