Свердловского замгубернатора заставили решать проблему горящей свалки в Екатеринбурге

Прокуратура Свердловской области внесла представление замгубернатору Сергею Зырянову с требованием ликвидировать свалку в Орджоникидзевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Возложенная на Министерство обязанность по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления исполняется не в полной мере. Прокуратура области сегодня, 17 января 2020 года, в адрес заместителя губернатора Свердловской области внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства», — говорится в сообщении. По уточненным данным, по обращению прокуратуры вопросом займется замгубернатор Сергей Зырянов.
Также в надзорном органе уточнили, что прокуратура в октябре 2019 года направила исковое заявление с требованием очистить от захламления земельные участки по ул. Коммунистическая в Орджоникидзевском районе. Очередное судебное заседание назначено на 12 февраля 2020 года.