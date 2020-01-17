16 января 2020

Свердловского замгубернатора заставили решать проблему горящей свалки в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания Свердловской области перед уходом на летние каникулы. Екатеринбург, зырянов сергей
Свердловский замгубернатор Сергей Зырянов займется вопросом ликвидации свалки в Орджоникидзевского районаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Свердловской области внесла представление замгубернатору Сергею Зырянову с требованием ликвидировать свалку в Орджоникидзевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Возложенная на Министерство обязанность по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления исполняется не в полной мере. Прокуратура области сегодня, 17 января 2020 года, в адрес заместителя губернатора Свердловской области внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства», — говорится в сообщении. По уточненным данным, по обращению прокуратуры вопросом займется замгубернатор Сергей Зырянов.

Также в надзорном органе уточнили, что прокуратура в октябре 2019 года направила исковое заявление с требованием очистить от захламления земельные участки по ул. Коммунистическая в Орджоникидзевском районе. Очередное судебное заседание назначено на 12 февраля 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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