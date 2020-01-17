Январь в Екатеринбурге побил рекорды по теплу

Предыдущий рекорд был установлен в 2007 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Погода в Екатеринбурге 17 января установила рекорд за всю историю метеонаблюдений. Воздух в столице Урала прогрелся до плюс одного градуса, а снег начал таять, превращаясь в грязь. Аномальное потепление стало самым сильным за все время.

Температурная норма для середины января в Екатеринбурге — минус 12 градусов, сообщает Росгидрометрцентр, упоминая, что 2019 год стал самым теплым годом за всю историю мировых наблюдений. «Cогласно сводному анализу ведущих международных комплектов данных, проделанному Всемирной метеорологической организацией, 2019 год стал вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений вслед за 2016 годом», — сообщается на сайте Росгидрометцентра.

При этом предыдущий рекорд был установлен в 2007 году, когда температура едва превысила нулевую отметку, а самое холодное 17 января выдалось в 1922 году — тогда градусник термометра показывал минус 38 градусов.

Администрациям районов Екатеринбурга поручили усилить контроль за работой управляющих компаний. Им необходимо уже начать очищать дороги и избавляться от снега и сосулек на крышах домов, чтобы избежать происшествий. В мэрии при этом сообщают, что работа всех профильных служб направлена на предотвращение последствий аномального потепления.