Испанские больницы переполнены пациентами, и в них не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россиянка, которая живет сейчас на юге Испании в Андалусии рассказала о массовых волнениях из-за коронавируса заграницей. По ее словам, к больным не пускают родственников, больницы переполнены, а врачи стараются спасать молодых.

«У нас люди, зараженные коронавирусом, находятся на полной изоляции от посторонних, то есть врачи не пускают даже родственников к ним попрощаться, к умирающим. <…> близкий тебе человек умирает в одиночестве, а потом даже похорон нельзя, их сразу кремируют», — рассказала россиянка «Ридусу».

Россиянка рассказала, что по испанскому телевидению родственников больных с тяжелыми осложнениями просят писать им прощальные письма. Помимо этого женщина призналась, что больницы переполнены пациентами, и в них не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Россиянка поделилась, что больные лежат в коридорах., а реанимации забиты.

Кроме того, женщина заявила, что в ситуации, когда приходится выбирать, кого подключать к аппарату ИВЛ, врачи делают выбор в пользу более молодых пациентов. «Мы как на войне. У нас весь медперсонал подвержен инфекции, и они на первой линии фронта. У нас медсестры уже умирают», — объяснила россиянка. Женщина призналась, что жить в такой обстановке тяжело эмоционально. Она отметила, что все как будто идет только по нарастающей и неизвестно, когда это закончится.