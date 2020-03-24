23 марта 2020

В Челябинске назвали имя будущего главы южного района области

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча врио губернатора Шумкова Вадима с управляющим директором ООО
В кресло главы Карталинского района возвращается Анатолий ВдовинФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Конкурсы на глав в Челябинской области

Президиум челябинского регионального политсовета «Единой России» на заседании 24 марта рекомендовал избрать главой Карталинского района Анатолия Вдовина. Решение будет направлено в партийную фракцию, имеющую абсолютное большинство в местном совете депутатов, сообщил URA.RU источник в «ЕР».

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«Сегодня было принято решение о поддержке кандидатуры Вдовина на должность главы. Решение будет направлено во фракцию „ЕР“ в райсобрании депутатов. Там у партии абсолютное большинство», — сказал собеседник. В пресс-службе «ЕР» подтвердили эту информацию.

Выборы главы Карталинского района пройдут 26 марта. Конкурсная комиссия предложила депутатам три кандидатуры: экс-главы района Анатолия Вдовина, бизнесмена Алексея Сенькова и начальника отдела ООО «Центр коммунального хозяйства» Петра Гошенко.

Бывший руководитель муниципалитета Сергей Шулаев, возглавлявший район семь лет, приговорен к пяти годам условного срока за приобретение непригодного жилья для детей-сирот. Врио главы Сергей Ломовцев вынужден был уйти в отставку после скандала со срывом отопительного сезона. Он заявился на выборы, а затем снял свою кандидатуру.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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Ссылки по теме
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