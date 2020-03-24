В Челябинске назвали имя будущего главы южного района области

В кресло главы Карталинского района возвращается Анатолий Вдовин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Президиум челябинского регионального политсовета «Единой России» на заседании 24 марта рекомендовал избрать главой Карталинского района Анатолия Вдовина. Решение будет направлено в партийную фракцию, имеющую абсолютное большинство в местном совете депутатов, сообщил URA.RU источник в «ЕР».

«Сегодня было принято решение о поддержке кандидатуры Вдовина на должность главы. Решение будет направлено во фракцию „ЕР“ в райсобрании депутатов. Там у партии абсолютное большинство», — сказал собеседник. В пресс-службе «ЕР» подтвердили эту информацию.

Выборы главы Карталинского района пройдут 26 марта. Конкурсная комиссия предложила депутатам три кандидатуры: экс-главы района Анатолия Вдовина, бизнесмена Алексея Сенькова и начальника отдела ООО «Центр коммунального хозяйства» Петра Гошенко.

Бывший руководитель муниципалитета Сергей Шулаев, возглавлявший район семь лет, приговорен к пяти годам условного срока за приобретение непригодного жилья для детей-сирот. Врио главы Сергей Ломовцев вынужден был уйти в отставку после скандала со срывом отопительного сезона. Он заявился на выборы, а затем снял свою кандидатуру.