В России число заболевших коронавирусом растет медленнее, чем в других странах

В России пока нет взрывного роста числа больных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России численность заболевших коронавирусом растет медленнее, чем в странах-лидерах по числу заболевших. Об этом можно судить по тому, как росла заболеваемость в разных странах после преодоления отметки в тысячу заболевших.

В России 30 марта известно о 1 831 зараженных коронавирусом, 12 человек скончались. При этом удается сохранять достаточно низкий прирост больных (известно о 297 новых заболевших). Для сравнения, в Италии и Испании число заболевших от одной до двух тысяч выросло два дня, в США и Германии более двух тысяч заболевших зафиксировали через три дня. В России о 1 036 заболевших сообщили 27 марта. Если 31 марта будет преодолена отметка в две тысячи заболевших, рост до этого показателя займет четыре дня.

По мнению военного врача, председателя исполкома астраханского отделения движения «Сильная Россия» Сергея Кодюшева, в России более благоприятная ситуация из-за большей изолированности от мировых логистических сетей, чем у европейских стран и США. «В основном люди ездят только на отдых, во всем мире люди пересекают границы по работе. У нас стократно меньше этих схем. За счет этих пересечений, возможно, мы пока можем говорить о меньшей заболеваемости», — отметил Кодюшев.

Самое большое число больных на 30 марта в США, сообщается о 14 2746 заболевших коронавирусом (за сутки + 6 789), там умерло 2 489 человек (+263). В Италии прирост зараженных идет медленнее, однако смертность остается самой высокой — там умирает более 11% заболевших. Сейчас в Италии известно о 97 689 больных (+5 217), умерло 10 779 (+756). Также серьезная ситуация в Испании, где коронавирусом заразилось 85 195 человек (+5 164), умерло 7 340 (+538). В Германии также фиксируется высокий уровень заболеваемости, однако смертность от коронавируса удается сохранять на низком уровне: заболело 62 435 человек (+340), умерло 541 больных (+16). Летальность от коронавируса в Германии составляет 0,87% от числа заболевших. В России пока этот показатель еще ниже — 0,5%.

В России пока не так много заболевших

Всего в мире зафиксировано около 736 тысяч зараженных коронавирусом, погибло почти 35 тысяч человек.