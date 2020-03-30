Телеведущая Дана Борисова заявила, что могла заразиться коронавирусом от Льва Лещенко

Дана Борисова подозревает у себя коронавирус Фото: Instagram Даны Борисовой

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Телеведущая Дана Борисова подозревает, что заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила после съемок с телеведущим Андреем Малаховым, который до этого контактировал с певцом Львом Лещенко, у которого подтвердился COVID-19.

Борисова участвовала в съемках с Малаховым 27 марта, а 29 марта пожаловалась на ухудшение состояния. «Ее начало знобить, появился сильный сухой кашель и осиплость голоса», — пишет argumenti.ru. Борисова также заявляла, что у нее поднялась температура, однако измерить ее не смогла, так как в ее апартаментах нет градусника.

Телеведущая рассказала, что боится вызвать скорую и занимается самолечением — пьет чай с медом и имбирем. Борисова говорит, что ей будет не с кем оставить больную собаку, если ее госпитализируют. Кроме того, у теледивы отсутствует московская прописка, из-за чего ей не могут сделать тест на коронавирус. В частных лабораториях провести анализ отказались. Также Борисова сообщила, что две недели назад ездила с дочерью в Европу и провела четыре дня в Праге.

Ранее сообщалось, что певца Льва Лещенко доставили в реанимацию, у него подтвердилось наличие коронавируса. Позднее артиста перевели в обычную палату, а его супруга рассказала о его состоянии.