В Перми собирают деньги для детей журналистки, которая умерла от коронавируса

Анастасия Петрова одна воспитывала двоих детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Помочь деньгами семье главного редактора пермского издания «Деловой интерес» Анастасии Петровой, которая умерла от коронавируса, призвал Общероссийский народный фронт (ОНФ). У журналистки остались двое несовершеннолетних детей, которых она воспитывала одна.

«В ОНФ призывают всех желающих коллег по цеху и просто неравнодушных, у кого есть возможность, помочь семье главного редактора пермского издания „Деловой интерес“ Анастасии Петровой, скончавшейся от коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении на сайте общественной организации. Отмечается, что журналистка в этом году участвовала в конкурсе ОНФ «Правда и справедливость».

Петрова умерла 31 марта, ранее сообщало URA.RU. 2 апреля стало известно, что причиной смерти был коронавирус. Во время болезни журналистка описывала свою борьбу с недугом на своей странице в Facebook.

«Как настоящий журналист, который всегда находится на передовой событий в стране, она пыталась помочь людям получить как можно больше информации о болезни, которая с каждым днем поражает все больше и больше наших граждан», — заявила руководитель центра правовой поддержки журналистов ОНФ Наталья Костенко, пообещав перечислить в помощь близким Петровой свой дневной заработок. Реквизиты для перевода опубликованы на сайте ОНФ.