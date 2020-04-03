В Центробанке объяснили, как будет работать закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Глава Банка России Эльвира Набиуллина посоветовала жителям России, пострадавшим от ситуации с коронавирусом, брать ипотечные каникулы осознанно и только в том случае, если доходы снизились настолько, что платить по кредиту больше не получается.
«Этим правом нужно пользоваться осознанно и очень взвешенно подходить тогда, когда за этими каникулами нужно обращаться», — цитирует Набиуллину РИА «Новости». По ее словам, второй раз каникулы взять не получится, поэтому воспользоваться ими стоит только в том случае, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит.
Как отмечает глава Центробанка, россияне могут воспользоваться кредитными каникулами до 30 сентября 2020 года. Соответствующий закон, по ее словам, вступит в силу в ближайшие дни. При этом, как подчеркивает руководитель ЦБ, заемщикам стоит понимать, что эта мера является не прощением кредита, а всего лишь отсрочкой платежа на полгода.
Также Набиуллина напомнила, что отсрочка по погашению кредита будет предоставлена клиентам банков только в то случае, если их доход снизился за последний месяц более, чем на 30% в сравнении со среднемесячным доходом за прошлый год. В скором времени правительству России предстоит разработать методику расчета среднемесячных доходов за 2019 год, а банкам — создать сервисы по проверке правильности расчета суммы доходов заявителей.
Ранее в своей обращении к нации президент России Владимир Путин объявил о предоставлении ипотечных каникул гражданам, у которых доходы снизились на треть из-за ситуации с коронавирусом, напоминает агентство Nation News.