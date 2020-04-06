05 апреля 2020

В Екатеринбурге один из самых больших офисов мира перешел на удаленную работу. ФОТО

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Екатеринбургский офис торговой империи «Сима-ленд»Пресс-служба «Сима-ленд»
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Коронавирус COVID-19

Екатеринбургский офис торговой империи «Сима-ленд» переведен в режим удаленной работы. Как рассказали URA.RU в пресс-службе компании, около четырех тысяч сотрудников были отправлены по домам, а их работа контролируется из единого координационного центра.

«В офисе сегодня только отдельные сотрудники — это по большей части руководители направлений: закуп, продажи, дизайн, склады и другие. Чтобы они могли контролировать подчиненных — в офисе организован единый цифровой координационный центр», — объяснили URA.RU в пресс-службе компании.

В конце 2019 года офис «Сима-ленда» прирос дополнительным помещением площадью порядка 15 тысяч кв. м. и стал одним из самых больших деловых open-space пространств, расположенных на одной плоскости. В конце года здесь прошел корпоратив компании «Сима-ленд». Сейчас в самом центре этого офиса размещены десятки больших экранов (в перспективе их будет больше сотни), на которых отображается видео с камер «домашних офисов» тысяч сотрудников.

На прошлой неделе стало известно, что компания «Сима-ленд» в числе 20 предприятий Свердловской области вошла в список системообразующих компаний для экономики России, составленный правительством РФ. Компании из этого перечня не должны останавливать работу ни при каких условиях и получат поддержку государства в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

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© Служба новостей «URA.RU»
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