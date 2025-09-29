«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Екатеринбурга во Вьетнам

Рейсы будут осуществлять по два раза в неделю
Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из Екатеринбурга на вьетнамский курортный город Нячанг. Первый самолет вылетел вечером с почти полной коммерческой загрузкой, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Аэрофлот приступил к выполнению прямых рейсов из Екатеринбурга в Нячанг. Первый рейс сегодня вечером вылетел из столицы Урала с практически 100% коммерческой загрузкой», — сообщили в telegram-канале «Аэрофлота».

Авиарейсы из Екатеринбурга в Нячанг будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам, а вылеты в обратном направлении запланированы на вторник и субботу. Перелеты будет выполнять Airbus A330.

