«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Екатеринбурга во Вьетнам

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из Екатеринбурга на вьетнамский курортный город Нячанг. Первый самолет вылетел вечером с почти полной коммерческой загрузкой, рассказали в пресс-службе авиакомпании.
«Аэрофлот приступил к выполнению прямых рейсов из Екатеринбурга в Нячанг. Первый рейс сегодня вечером вылетел из столицы Урала с практически 100% коммерческой загрузкой», — сообщили в telegram-канале «Аэрофлота».
Авиарейсы из Екатеринбурга в Нячанг будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам, а вылеты в обратном направлении запланированы на вторник и субботу. Перелеты будет выполнять Airbus A330.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!