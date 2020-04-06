Таксисты могут прекратить работу из-за закрытых автосервисов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 апреля — 117-й день с момента обнаружения коронавируса и 27-й — с объявления пандемии. На данный момент в России, по информации сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 6 343 случаев заболевания, 406 человек вылечилось, 47 умерли. В Тюменской области за день не заразилось ни одного человека, общее число инфицированных — 11 пациентов, двое за время пандемии вылечились.

Среди территорий УрФО Тюменская область занимает пятое место по числу заболевших. В регионе в разы меньше инфицированных, чем в Свердловской (44 человека) и Челябинской (31) областях. Соседи по «матрешке» тоже обходят Тюменскую область: в ХМАО на данный момент 19 зараженных, в ЯНАО — 12. График развития эпидемии в Тюменской области ступенчатый: новые больные появляются не каждый день.

ТРЦ будут закрыты еще неделю

По 12 апреля в Тюменской области будут закрыты торгово-развлекательные центры, а также предприятия общественного питания. Разрешено работать зоомагазинам и интернет-магазинам, аптекам и розничной торговле. В Тюмени четвертый день действует режим полной самоизоляции, введенный губернатором Александром Моором.

Прекратились сделки по квартирам

Карантинные ограничения в Тюмени парализовали рынок недвижимости. Большое количество сделок сейчас приостановлено. Риелторы и потенциальные покупатели ездят по городу в поисках работающих МФЦ. Пока никто из представителей рынка недвижимости не подтвердил, что нашел открытый многофункциональный центр.

Таксистам грозит кризис из-за ограничений по корнавирусу

Тюменские таксисты жалуются на закрытые из-за самоизоляции станции технического обслуживания и автосервисы. Водители отмечают, что любая поломка автомобиля приводит к потере заработка, так как ремонтировать машину некому.

Из-за коронавируса в аэропорту Рощино сократилось число рейсов

В тюменском международном аэропорту «Рощино» из-за карантина по коронавирусу на треть сократилось число рейсов. Теперь в среднем за день из Тюмени вылетает по 6-7 рейсов.

Тюменцы просят ограничить продажу алкоголя

Жители Тобольска просят мэрию ограничить продажу алкоголя на время карантина. По их мнению, вынужденные выходные, объявленные из-за пандемии коронавируса, для многих горожан превратились в один большой праздник. В тобольской администрации пояснили, что ограничений по продаже алкоголя во время карантина вводить не планируют. Но будут чаще проверять алкомаркеты.

Тюменский зоопарк во время карантина не может прокормить животных

Частный зоопарк в Тюмени «Сосновый бор» из-за пандемии коронавируса оказался в сложном финансовом положении. Учреждение живет на средства от продажи входных билетов, а из-за введенного режима самоизоляции он не может принимать посетителей. Для того чтобы прокормить животных и птиц, владельцы зоопарка обратились за помощью к неравнодушным тюменцам. Животным и птицам необходимы орехи, семечки, корма для попугаев и ежедневно по 30 кг фруктов или овощей.

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